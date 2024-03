Galaxy S23 SCONTATISSIMO di 570€ per 24h su Ebay: pochissimi pezzi rimasti

Anche tu da molto tempo hai intenzione di cambiare quel vecchio smartphone che tanto odi, con uno davvero incredibile? Pensa che oggi puoi portarti a casa un Samsung Galaxy S23 a soli 909,90€, invece di 1479,99€. Corri subito su Ebay, prima che sia troppo tardi.

Ma che attendi ancora? Hai sentito proprio bene! Oggi, ti puoi portare a casa questo Galaxy S23 a davvero pochissimo, con un mega sconto del 39%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy S23, ULTRA 5G 6,8″

Non ci poteva credere nessuno, ma è successo. Questo Galaxy S23 è davvero una bomba, lo stanno già cercando tutti su Ebay. Non aspettare più, perché ne restano davvero pochissimi pezzi.

Questo modello di Samsung, ti garantirà di avere scatti notturni super, che tutti vorranno condividere poi sui social. Inoltre, è in grado anche di mantenere nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno perfettamente brillanti e colorati dal tramonto all’alba.

Poi, è dotato anche di una fotocamera grandangolare da 50 MP in grado di lavorare in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21. Così da combinare rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit. Potrai anche aggiungere la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per ottenere una qualità più nitida. E non solo riceverai anche delle cuffie di Samsung.

Ma che aspetti ancora? Questo Galaxy S23 è tutto ciò di cui hai bisogno. Professionale, leggero, potente, dal colore particolare che ti farà innamorare immediatamente. Lo trovi con un mega sconto del 16%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.