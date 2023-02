Galaxy S23 Ultra: con questo codice di Samsung risparmi 240 euro (offerta a tempo)

Voglia di Galaxy S23 Ultra? Approfitta allora dell’ultima iniziativa di Samsung: se acquisti il nuovo top di gamma della casa sudcoreana sul sito ufficiale usando il codice WEEKENDS23, ottieni 240 euro di sconto a carrello per il Galaxy S23 Ultra da 1TB e 180 euro per il Galaxy S23 Ultra da 512GB. L’iniziativa riguarda anche i Galaxy S23+ e S23: usando sempre il codice WEEKENDS23 hai diritto di uno sconto pari a 120 euro per l’S23+ da 512GB e 60 euro per il Galaxy S23 da 256GB. Collegati alla pagina dedicata all’offerta per approfittare dell’iniziativa, valida fino alle 23:59 di domenica 19 febbraio.

Usa il codice WEEKENDS23 per risparmiare fino a 240 euro sul Samsung Galaxy S23 Ultra

Regalo inatteso di Samsung a tutti coloro che si sono innamorati del Galaxy S23 Ultra fin dalla presentazione, sentimento se vogliamo ancora più cementificato dopo le prime recensioni online. Per usufruire dello sconto è sufficiente applicare il coupon WEEKENDS23 al momento dell’acquisto sullo store ufficiale di Samsung. Ecco come funziona.

Prima di tutto, vai a questa pagina e premi sul bottone “Acquista Ora” posizionato in fondo alla pagina. Nella nuova pagina che si apre premi il pulsante “Avanti”. Ora copia il codice WEEKENDS23 e incollalo sotto l’intestazione “Codice promozionale”, dopodiché seleziona “Applica” per applicare il coupon. Automaticamente, il prezzo che visualizzi ora nel carrello è quello scontato. Ora non ti resta che completare l’acquisto: premi sul bottone “Procedi all’acquisto”, nella nuova pagina inserisci i tuoi dati (email e numero di telefoni inclusi), quindi fai clic su “Acquista Ora” e aggiungi la carta di pagamento con cui completare l’acquisto.

È tutto. Ricorda che puoi scegliere anche la formula Finanziamento Tasso Zero, per pagare la prima rata a giugno 2023. E se a casa hai un telefono Samsung, grazie all’iniziativa Samsung+Valore puoi richiedere la valutazione del tuo usato fino a un massimo di 700 euro e 100 euro di contributo extra.

Cosa aspetti? Collegati alla pagina ufficiale dell’offerta e completa l’ordine prime della mezzanotte di domenica, data di scadenza della promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.