GALAXY S24 ULTRA: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

È inevitabile, dopo anni e anni di utilizzo continuo e ripetuto, ritrovarsi a dover mandare in pensione il proprio smartphone a favore di un modello completamente nuovo, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo, per le ricariche ripetute. Alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta al sensazionale prezzo di soli 1499 euro, con un ottimo sconto del 7% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy S24 Ultra: ultrapotenza fatta a smartphone

Il fiore all’occhiello alla base di questo smartphone è sicuramente il suo display Quad HD da 6.8 pollici di diagonale, grazie al quale potrai tenere tutte le tue app perfettamente sotto controllo. Grazie all’elevata definizione avrai la possibilità di guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli.

Molto buono il comparto fotocamere grazie al sensore da ben 200 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi ricordi preferiti quando sei in giro. La tecnologia Space Zoom è davvero sbalorditiva, e ti permette nello specifico di effettuare riprese molto più stabili rispetto alle generazioni precedenti dello smartphone. Per non parlare dello zoom ottico 5x, grazie al quale potrai portarti a casa degli scatti mozzafiato.

Davvero sbalorditiva l’autonomia grazie alla batteria al litio da ben 5000 mAh di capacità, che ti permette di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica extra.

All’interno di Samsung Galaxy S24 Ultra trovi una memoria interna da 256 GB, all’interno della quale potrai catalogare tutte le tue foto, video ed altri file extra che desideri, senza la preoccupazione di eliminare file in continuazione per liberare memoria.

Ti bastano poco più di 1400 euro per portarti a casa uno dei migliori top di gamma attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.