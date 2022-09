Galaxy Tab S8 Ultra: lo sconto definitivo per il tablet Android più potente (-200€)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è probabilmente il tablet più prestante del panorama Android, attualmente disponibile sul mercato. Se state cercando un dispositivo affidabile e potente, da poter portare sempre con voi in qualsiasi situazione, che sia per lavoro o svago, lui è la scelta giusta. Samsung è da anni leader nel settore dei dispositivi elettronici smart, quindi il suo nome è sinonimo di affidabilità e qualità. Questo strabiliante tablet è oggi in offerta su Amazon a soli 1.299,00 €, è una buona occasione per acquistare il dispositivo Android più potente di sempre. Sbrigatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione.

Galaxy Tab S8 Ultra: la versione da più potente con 512 GB di ROM

Se siete curiosi di scoprire tutte le qualità di questo device per poter ponderare il vostro acquisto, di seguito vi elenchiamo le caratteristiche principali del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra:

Fotocamera frontale ultragrandangolare da 12 MP di un tablet e fai le modifiche necessarie sull’ampio display;

Dimensioni e peso: ‎32.64 x 20.86 x 0.55 cm e 726 grammi;

Display da 14,6″ e risoluzione di 2960 x 1848 px;

La funzione Auto Framing di questo tablet pc vi mette al centro della scena. Così, mentre registriate qualcosa, lo zoom della videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di voi;

La modalità Multischermo del tablet vi consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Così potete cercare idee per l’arredamento, creare progetti e fare una videochat, tutto contemporaneamente;

Inoltre per poter aumentare la produttività del vostro lavoro, non potete non acquistare la tastiera magnetica che trasforma il tablet in un laptop. Invece la S-Pen la trovate in confezione, un accessorio che ameranno tutti i Content Creator. Mi raccomando, non perdete questa occasione, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è in sconto su Amazon a soli 1.299,00 €, uno sconto del 13% per quello che è il tablet Android più potente di sempre.

