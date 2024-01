Galaxy Tab S9 FE, il tablet Samsung Premium ad un prezzo davvero irrinuciabile!

Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet di gamma decisamente elevata, un prodotto Premium che si discosta nettamente dalla sterminata offerta tablet Android. Stiamo parlando di un dispositivo Samsung, questo vuol dire che qualità costruttiva, schermo e componentistica interna sono di prima qualità, e valgono tutto quello che costano. Tanto qualcuno potrebbe dire, ma grazie al MEGA SCONTO Amazon, un sontuoso MENO 24%, il prezzo di listino viene tagliato brutalmente, con un risparmio netto di ben 130 euro! Il prezzo da 549 euro passa a 419 euro! Lo avete messo nel carrello Amazon, vero?

Tablet perfetto, ma il prezzo lo è di più!

Galaxy Tab S9 FE dispone di un display Super AMOLED da 10.9 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Questo schermo di alta qualità consente di godere di immagini nitide e brillanti. Il display supporta S Pen Creator Edition, uno strumento versatile che consente di prendere appunti in modo facile e preciso, oltre ovviamente a dare la possibilità di disegnare in modo impeccabile.

Dal punto di vista delle funzionalità, Galaxy Tab S9 FE è equipaggiato con un processore Exynos 1380 ad alte prestazioni che garantisce una potenza di calcolo esuberante per gestire facilmente i compiti più esigenti e tanto multitasking. Senza dimenticare anche i generosi 6 giga di Ram e 128 giga di memoria: i giochi più pesanti non sono un problema per Galaxy Tab S9 FE. .

La durata della batteria è un aspetto importante in un tablet, e Galaxy Tab S9 FE non delude in questo settore. Ha una batteria da 8.000 mAh che offre un’eccellente autonomia. Galaxy Tab S9 FE eccelle in tutti i settori insomma!

Galaxy Tab S9 FE è dotato poi di una fotocamera posteriore da 12 megapixel che consente di scattare foto e registrare video di buona qualità. La fotocamera frontale da 8 megapixel è ideale per le videochiamate e per scattare selfie nitide e luminose.

Galaxy Tab S9 FE è un tablet di fascia media potente e versatile, ma con prestazioni da dispositivo Premium. Il prezzo segue questa filosofia grazie al clamoroso sconto Amazon che ci fa risparmiare 130 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.