Galaxy Watch 4 Classic da 46mm in super offerta a 206€ su Amazon

Il Galaxy Watch Classic 4 da 46 mm in queste ore è in vendita a 206,96 euro su Amazon, per effetto del 47% di sconto sul prezzo consigliato di 390 euro. Si tratta del minimo storico mai registrato prima d’ora: soltanto poche ore fa sul marketplace statunitense costava poco meno di 250 euro. C’è solo un problema: ne è rimasto in vendita soltanto uno.

Rispetto al Galaxy Watch 4 standard, la versione Classic aggiunge un display più grande e un’autonomia migliore. A distanza di tempo dalla sua uscita, è ancora uno dei migliori smartwatch Wear OS disponibili sul mercato, grazie al suo design iconico impreziosito in questo modello dalla ghiera rotante.

Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm a soli 206 euro su Amazon

La versione Watch 4 Classic di Samsung è un pezzo da collezione sì, ma anche uno smartwatch che ha ancora tanto da offrire nel 2024. Se è vero che la versione normale è in vendita mediamente intorno ai 149 euro, è anche vero che il modello Classic ha semplicemente una marcia in più.

Lo è per una questione di autonomia, certo, ma anche per una ghiera rotante che non è soltanto mera estetica come molti potrebbero pensare. La sua comodità, infatti, è un plus non da poco quando si deve scegliere tra questo Galaxy Watch e un altro.

Per il resto ritroviamo tutte le caratteristiche che hanno reso Watch 4 uno degli smartwatch più venduti di sempre, su tutti il nuovo sensore BioActive, il primo in grado di misurare la composizione corporea.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm è in vendita a soli 206,96 euro su amazon.it, per effetto del 47% di sconto sul prezzo consigliato. La spedizione è affidata ad Amazon.

