GALAXY WATCH 5: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un dispositivo che ci affianchi nel corso dei nostri allenamenti, in modo tale da tenere sotto controllo i nostri parametri vitali. Gli smartwatch sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente indicati in tal caso: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il Galaxy Watch 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 269 euro, con un ottimo sconto del 10% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy Watch 5: versatilità al tuo posto

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazione Grafite, adatto davvero ad ogni tipologia di stile. Tra i punti salienti alla base di questo smartwatch ricordiamo prima di tutto lo splendido display in cristallo di zaffiro, che è resistente ad ogni tipologia di urto, con una resistenza 1.6 volte maggiore rispetto ai modelli precedentemente usciti.

Ottima anche l’autonomia di questo Galaxy Watch 5, grazie ad una batteria che riesce ad arrivare senza problemi alla fine della giornata. Molto comoda anche la funzionalità di ricarica rapida, che permette di ricaricare fino al 45% nel giro di appena 30 minuti. La funzionalità più interessante risiede nella presenza del sensore di salute in corrispondenza del lato posteriore, che permette di rilevare rispettivamente il sensore di frequenza cardiaca, l’impedenza bioelettrica e la percentuale di massa grassa. Galaxy Watch 5 è praticamente perfetto per gli allenamenti fuori casa, dal momento che è in grado di rilevare perfettamente le calorie bruciate, i tuoi passi e tanto altro ancora.

Molto apprezzata anche la resistenza all’acqua, che permette di utilizzarlo anche al mare o in piscina senza nessuna preoccupazione per le eventuali gocce d’acqua che potrebbero finire sulla sua superficie. Hai anche la possibilità di personalizzare completamente il tuo smartwatch grazie a un’infinità di stili diversi, potendo utilizzare centinaia e centinaia di feste diverse, in modo da ricreare un look unico per te.

In definitiva a poco più di 260 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai svolgere qualsiasi tipo di attività d’allenamento all’aperto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo Galaxy Watch 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

