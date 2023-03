Galaxy Watch4 Classic in super offerta su Amazon (-142€)

L’elegante Galaxy Watch4 Classic di Samsung è tornato in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante. In queste ore lo puoi acquistare a 248 euro anziché 390 euro nella versione da 46mm. E se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per le spese di spedizione, con la consegna stimata entro questo giovedì.

Galaxy Watch4 Classic in sconto del 36% su Amazon

Il Galaxy Watch4 Classic, a differenza del modello base, presenta una ghiera fisica ed è disponibile nelle dimensioni da 42mm e 46mm. Cambia anche il peso, con il Classic che si attesta intorno ai 50 grammi (di contro la versione da 44mm del modello base è sui 30 grammi). Gode della certificazione IP68 fino a 5 ATM contro acqua e polvere, oltre che del sistema operativo Wear OS, che ha fatto il suo debutto su uno smartwatch di casa Samsung proprio a partire dai Galaxy Watch4. Presenti anche l’always display, il chip NFC per i pagamenti con Samsung Pay e Google Pay, più la possibilità di eseguire l’elettrocardiogramma se si ha uno smartphone Samsung.

Sul fronte dell’autonomia, infine, nulla di nuovo rispetto ad Apple Watch: con un utilizzo intenso la batteria dura 24 ore.

Se hai uno smartphone Android e vuoi regalarti uno smartwatch ancora oggi iconico e valido sotto tutti gli aspetti, il Galaxy Watch4 di Samsung è il migliore per rapporto qualità-prezzo. Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per risparmiare sull’elegante versione Classic oltre 140 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon.

