Galaxy Watch4: ecco il prezzo FOLLE di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di visualizzare le notifiche del nostro smartphone anche quando non abbiamo le mani libere, o tenere monitorati i nostri parametri vitali nel bel mezzo dei nostri allenamenti fuori casa. In tal senso gli smartwatch sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati: alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il Galaxy Watch4 in offerta al sensazionale prezzo di soli 129 euro, con ben il 52% dello sconto rispetto al prezzo originale di partenza suggerito dalla compagnia produttrice, Samsung.

Galaxy Watch4: sempre con te, ovunque sei

Una delle funzionalità maggiormente apprezzate di questo smartwatch è senz’ombra di dubbio il Fitness Tracking: l’orologio di casa Samsung tiene infatti conto di ogni caloria bruciata nel corso di ogni tuo tipo di allenamento, e fa uso del GPS per monitorare i percorsi che usi.

Questo smartwatch è assolutamente consigliato per gli allenamenti, dal momento che ti permette di tenere sotto controllo gran parte dei parametri vitali, quali ad esempio la pressione sanguigna, l’elettrocardiogramma e tanti altri ancora, mediante un apposito sensore presente in corrispondenza della parte posteriore dello smartwatch. Puoi perfino tenere sotto controllo i tuoi progressi di fitness, dal momento che questo è il primo smartwatch in assoluto in grado di misurare la composizione corporea di chi lo indossa.

Oltre a questo è davvero apprezzata la funzione di monitoraggio del sonno, che permette di analizzare, per mezzo di un approccio olistico, ogni singola fase del sonno nel corso delle ore notturne. Lo smartphone è inoltre compatibile con qualsiasi smartphone Android con firmware Android 6.0 o successivo.

Insomma, a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartwatch dalle ottime prestazioni, che ti permette di tenere sotto controllo tutti i tuoi parametri vitali nel bel mezzo degli allenamenti, oltre che controllare le notifiche che ti arrivano e tante altre funzionalità annesse: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Galaxy Watch4 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

