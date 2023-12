GALAXY WATCH4: ecco lo smartwatch in offerta su Amazon

Spesso e volentieri al giorno d’oggi sentiamo la necessità di tenere sotto controllo le notifiche del nostro smartphone anche quando siamo in movimento, oltre che tenere monitorati i nostri parametri vitali durante i nostri allenamenti: ecco che in tal senso gli smartwatch sono indubbiamente i dispositivi maggiormente indicati per questa funzione. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti Samsung Galaxy Watch4 in offerta al sensazionale prezzo di soli 99 euro, con un ottimo 17% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice, in questo caso Google.

Galaxy Watch4: tutto al tuo polso

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartwatch di casa Google si presenta nella sue rispettive colorazioni Nero e Oro Rosa, in modo tale da venire incontro a tutte le esigenze.

Tra i punti di forza alla base di questo promettente smartwatch troviamo sicuramente la misurazione dei parametri vitali, garantita dalla presenza di un sensore in corrispondenza del suo lato posteriore. Grazie al sensore BioActive potrai dunque tenere monitorata la tua frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e potrai addirittura tracciare un’elettrocardiogramma: questa è una funzionalità davvero interessante, soprattutto se ci si allena fuori casa e si ha dunque la necessità di tenere sotto controllo tutti questi aspetti per la propria salute.

Oltre a questo hai anche la possibilità di monitorare quotidianamente il sonno, ricevendo delle analisi precise e accurate sui tuoi cicli di sonno giornalieri.

Il fitness è senz’altro la parola chiave alla base di questo smartwatch: Galaxy Watch4 è in grado infatti di monitorare perfettamente tutte le tue attività fuori casa, riuscendo a contare efficacemente i tuoi passi, oltre a contare (con estrema precisione) le calorie che bruci. Molto apprezzato anche il sensore GPS, che ti permette di avere sempre una localizzazione precisa, in modo da non perderti mai durante i tuoi allenamenti in posti che non conosci.

In definitiva a nemmeno 100 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai tenere monitorate tutte le tue attività di fitness, oltre che gestire comodamente tutte le notifiche del tuo smartphone: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo Galaxy Watch4 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

