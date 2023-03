Galaxy Watch5 di Samsung: solo su Amazon lo trovi a prezzo HOT (-20%)

Quando si parla di Samsung Galaxy Watch5 si fa riferimento a uno tra i migliori smartwatch al mondo, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo che lo rende ancora più allettante di quanto non lo sia già di suo. Infatti, con uno sconto del 20% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 279€, l’offerta di oggi rappresenta un’occasione che non dovresti farti scappare.

Non solo lo smartwatch è realizzato con materiali di altissimo livello che gli donano un design dal forte sapore premium, ma è anche un concentrato di sensori e tecnologie di nuova generazione per il tracking della salute e dell’attività fisica.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 costa davvero poco su Amazon

Frontalmente monta un pannello touch AMOLED ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto è presente un sensore HR pensato per registrare costantemente la frequenza cardiaca, registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettuare anche un ECG (elettrocardiogramma) con la semplice pressione di un tasto.

Il Galaxy Watch5 di Samsung è apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo anche per via del suo forte spirito sportivo: è in grado di registrare automaticamente i più importanti dati di allenamento dandoti anche numerosi consigli su come migliorare le tue prestazioni e mantenere uno stile di vita sano.

Oggi hai la possibilità di fare tuo uno tra i migliori smartwatch mai realizzato da Samsung a un prezzo davvero molto conveniente, pertanto mettilo subito nel carrello per ricervelo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

