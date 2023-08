Galaxy Watch5 in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Nel corso degli ultimi anni il mondo dei “wearable” si è diffuso in maniera sempre più preponderante, entrando a far parte della vita quotidiana di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Proprio a tal proposito Amazon viene in aiuto proponendo il nuovissimo smartwatch Galaxy Watch5 in offerta a soli 299 euro, con uno sconto di ben 200 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa Samsung, pari a 499 euro.

Lo smartwatch dalle mille funzionalità

Partiamo innanzitutto dal sensore Samsung per l’analisi dell’impedenza bioelettrica: questo permette di rilevare i principali parametri vitali, quali ad esempio la frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno nel corso delle ore notturne. La rilevazione della frequenza cardiaca può esserti utilissima ad esempio nel corso delle tue sessioni di jogging, dal momento che ti permette di rimanere all’interno di alcuni range in modo da bruciare calorie e conseguentemente dimagrire. Ti verrà inoltre inviata una notifica nel caso di una frequenza cardiaca anomala, in modo tale da tenerla completamente sotto controllo.

Molto utile anche la nuova funzione Route Workout, che permette di tracciare il percorso di GPS impostando il tuo percorso di allenamento, così da sincronizzarli con sulla propria mappa.

Ottima anche l’autonomia di questo Samsung Galaxy Watch 5, che permette di arrivare alla fine della giornata senza alcun tipo di problema, e senza doverlo necessariamente ricaricare a metà della giornata. La capacità della batteria è stata infatti ulteriormente aumentata rispetto ai precedenti modelli di serie, così non avrai pensieri e preoccupazioni nell’arco della giornata.

Lo schermo di questo Galaxy Watch 5 poi è davvero eccellente e al passo coi tempi: esso presenta infatti una resistenza di gran lunga superiore, dal momento che è realizzato in cristallo di zaffiro, garantendo così un’indistruttibilità mai vista prima d’ora su dispositivi del genere. Lo stesso vale per quanto riguarda la cassa in Titanio Nero o Grigio, che riesce a resistere a qualsiasi eventuale colpo a cui potrebbe andare incontro nel corso dei tuoi allenamenti più duri e intensi.

Bastano meno di 300 euro quindi per assicurarti uno smartwatch dalle prestazioni eccellenti e dalle numerose funzionalità, in grado di fronteggiare senza problemi altri dispositivi di compagnie concorrenti: alla base di questo, vi consigliamo l’acquisto di questo Samsung Galaxy Watch5 in offerta ad un prezzo stratosferico su Amazon, dal momento che le scorte potrebbero esaurirsi in brevissimo tempo.

