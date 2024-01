GALAXY WATCH6: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Al giorno d’oggi gli smartwatch sono diventati in assoluto tra i dispositivi più richiesti, vuoi per la consultazione semplice delle notifiche del proprio smartphone, così come per il monitoraggio dei propri parametri vitali nel corso degli allenamenti. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Galaxy Watch6 in offerta al sensazionale prezzo di soli 229 euro, con un ottimo 28% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy Watch6: controllo al tuo polso

Tra i punti di forza alla base di questo smartwatch troviamo senz’ombra di dubbio il suo splendido display, che in questo caso si presenta con una cornice decisamente più sottile rispetto che al passato: avrai così la possibilità di consultare tutte le tue notifiche dal tuo smartphone senza alcun tipo di problema.

L’allenamento è sicuramente la parola chiave alla base del nuovo smartwatch di Samsung: hai infatti a disposizione diversi sensori in grado di monitorare alcuni tra i tuoi principali parametri vitali, come ad esempio la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanto altro ancora. Galaxy Watch6 è inoltre in grado di inviarti immediatamente delle notifiche nel caso in cui rilevi una frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, in modo tale da tenere sempre tutto sotto controllo nel corso dei tuoi allenamenti.

Oltre a questo avrai immediato accesso a più di 90 tipologie di attività diverse, in modo tale da alternare alla perfezione i tuoi allenamenti nel corso della settimana e tenerti sempre e comunque in forma tra nuoto, yoga, ciclismo e tanto altro ancora.

Tra i punti salienti di questo dispositivo troviamo sicuramente anche l’ecosistema Samsung: hai infatti la possibilità di associare il tuo Galaxy Watch al Galaxy Z Flip 5, permettendo così di utilizzarlo come un vero e proprio controller per la fotocamera, in modo tale da scattare foto da remoto, anche a distanza di svariati metri dallo smartphone.

In definitiva a poco più di 220 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività possibile: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Galaxy Watch6 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

