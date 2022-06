Galaxy Z Flip3 5G, fallo tuo col CLAMOROSO SCONTO di 500€ di Amazon

Lo desideri chissà da quanto tempo, e oggi finalmente è arrivato il momento di acquistare il tuo Galaxy Z Flip3 5G. In questo momento lo trovi infatti su Amazon in super sconto a soli 649€, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime. Si tratta della versione italiana color Awesome Black col taglio da 256 GB, che grazie alla combinazione di uno sconto base del 30% sul prezzo di listino, più un coupon da spuntare in pagina da 150 euro, ti fanno risparmiare ben 500 euro. Che aspetti ad andare a prendertelo?

Il Galaxy Z Flip3 5G è scontato di 500€ su Amazon

Compatto e tascabile, è resistente all’acqua IPX8 e e tramite il display esterno permette di accedere a Samsung Pay, così da rendere le procedure di pagamento rapide e comode. Il device è realizzato con il più resistente telaio in alluminio sino ad ora utilizzato sui foldable Samsung, a protezione della cerniera, così da permettere all’utente di aprire lo smartphone e concentrarsi sulle cose importanti.

Le cover anteriore e posteriore di Galaxy Z Flip3 sono realizzate con il vetro più robusto della gamma Galaxy. Corning Gorilla Glass Victus è fino al 32% più resistente rispetto al passato. Il processore 5nm è poi alimentato da GPU, CPU e NPU upgraded. Dotato delle funzionalità fotografiche più innovative, i consumatori possono scattare selfie ancora più incredibili anche senza mani, grazie alla modalità Flex.

In alternativa, è possibile mantenere il dispositivo chiuso e scattare una veloce foto – e ora anche girare video – direttamente dallo schermo esterno, utilizzando la funzione Scatto Rapido migliorata, semplicemente cliccando due volte il tasto di accensione di Z Flip3. Inoltre, lo scorrimento e la condivisione sono estremamente fluidi, grazie al nuovo refresh rate 17 adattivo da 120Hz.

In questo momento lo trovi infatti su Amazon in super sconto a sole 649€, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime. Si tratta della versione italiana color Awesome Black col taglio da 256 GB, di solito venduta a a 1.149€. Dunque il risparmio è notevole, ben 500 euro. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon da 150€ per aggiungere questo ulteriore sconto a quello base e pagare quindi il dispositivo quanto ti abbiamo indicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.