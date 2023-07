Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 UFFICIALI: fashion e potenza a portata di mano. Caratteristiche e prezzo

Samsung Electronics ha annunciato la quinta generazione di dispositivi pieghevoli Galaxy, includendo i modelli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Questi nuovi device presentano un design elegante e compatto, offrono opzioni di personalizzazione e prestazioni potenti.

Tra le novità più importanti, la cerniera Flex Hinge, che è stata rinnovata per garantire solidità ed estetica, e le funzionalità della fotocamera, tra cui la modalità FlexCam, permettono di scattare foto da diverse angolazioni. Con un processore di ultima generazione e una batteria ottimizzata, la serie Samsung Galaxy Z ridefinisce l’esperienza d’uso dello smartphone.

Galaxy Z Flip5 e Fold5 utilizzano inoltre una maggiore varietà di materiali riciclati, come vetro, alluminio e plastica ottenuti da fonti post-consumo, riducendo l’impatto ambientale rispetto alle generazioni precedenti. Anche le confezioni sono realizzate con carta riciclata al 100%. Samsung, insomma, continua a dimostrare il suo impegno per l’ambiente e la sostenibilità.

Ecco Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Il Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, TM Roh, afferma che i dispositivi pieghevoli stanno rivoluzionando l’industria mobile e soddisfano le esigenze degli utenti. Samsung ha costantemente perfezionato la serie Galaxy Z, rendendola estremamente versatile e robusta. I nuovi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono progettati per durare nel tempo e sono dotati di strati antiurto, scocche in Armor Aluminum e Gorilla Glass Victus. Inoltre, la cerniera Flex Hinge offre una maggiore protezione grazie alla sua struttura a doppio binario.

Galaxy Z Flip5 è il dispositivo pieghevole tascabile che si distingue per stile ed esperienza d’uso. La nuova Flex Window offre molteplici funzionalità e opzioni di personalizzazione. Da chiuso, offre un accesso rapido alle informazioni utili tramite Widget e la possibilità di gestire notifiche e impostazioni rapide. La fotocamera è altamente versatile, permettendo scatti a mani libere da diverse angolazioni e funzioni avanzate di editing. L’IA migliora la qualità delle foto in condizioni di scarsa luminosità e lo zoom digitale offre dettagli nitidi. Galaxy Z Flip5 è l’ideale per esprimere la propria creatività e stile in modo unico ed esclusivo.

Galaxy Z Fold5 è il massimo della produttività con uno schermo ampio e resistente. Le funzionalità Multischermo e App Continuity consentono un uso efficiente di quattro applicazioni recenti. La nuova S Pen Fold Edition offre un’esperienza di scrittura avanzata e la Slim S Pen Case permette di portarla con facilità. Lo schermo principale da 7,6 pollici offre una visione cinematografica con luminosità di picco migliorata. Grazie alla Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, l’esperienza di gaming è immersiva e potenziata. Galaxy Z Fold5 è l’ideale per svolgere attività importanti ovunque ti trovi, garantendo massima produttività e intrattenimento.

I due foldable sono disponibili in pre-ordine a partire da oggi, 26 luglio, con disponibilità generale a partire dall’11 agosto. Galaxy Z Flip5 è acquistabile nelle seguenti configurazioni (colori Mint, Graphite, Cream e Lavender). Di seguito prezzi (già scontati) e link di Amazon:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di €1249 ;

al prezzo consigliato di ; Nella versione da 512GB al prezzo consigliato di €1249.

Galaxy Z Fold5 lo trovate in Italia e su Amazon nelle seguenti configurazioni (colori Icy Blue, Phantom Black e Cream). Di seguito prezzi (già scontati) e link di Amazon:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di €1999 ;

al prezzo consigliato di ; Nella versione da 512GB al prezzo consigliato di €1999 ;

al prezzo consigliato di ; Nella versione da 1TB al prezzo consigliato di €22399.