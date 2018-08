Acer Aspire 7, 5, 3 e Z24: tutte le immagini

Floriana Giambarresi,

Tutte le immagini ufficiali e dall'IFA 2018 di Berlino dell'all-in-one Acer Aspire Z24 e dei notebook Acer Aspire 3, 5 e 7, che hanno subito un refresh nel design e nelle caratteristiche.

Basati tutti sul sistema operativo Windows 10, si rivolgono a pubblici diversi: Acer Aspire Z 24 è un PC Windows all-in-one pensato soprattutto per le famiglie, caratterizzato da un design raffinato ed elegante capace di adattarsi a ogni salotto. È progettato per la connettività, la navigazione sul web, i social media, la visione di film e il casual gaming.

Acer Aspire 3 è progettato per gli studenti, Acer Aspire 5 per chi cerca un portatile ideale per lavoro e intrattenimento e Acer Aspire 7 per i creatori di contenuti, designer e utenti prosumer. Basati su uno schermo IPS da 15,6 pollici per i modelli Aspire 7 e Aspire 5 e su un display da 14 pollici Full HD per il notebook Aspire 3, tutti i dispositivi dispongono di un buon comparto hardware e saranno disponibili sul mercato europeo a breve: Acer Aspire Z 24 sarà disponibile in Europa a ottobre a partire da 899 euro; Acer Aspire 5 da dicembre, a partire da 748 euro, e Acer Aspire 3 nel Q1 a partire da 399 euro.