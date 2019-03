Acer Aspire C24, le foto

Candido Romano,

Acer Aspire C24 è un PC desktop all-in-one. La componentistica hardware è inserita tutta all'interno del suo corpo compatto. Esteticamente è minimalista ed è un computer adatto sia a tutta la famiglia che al professionista in cerca di un prodotto stabile per lavorare. Dispone di diverse configurazioni per quanto riguarda lo storage. Si va dai classici dischi fissi meccanici agli SSD più veloci per archiviare i file. Stessa cosa si può dire dei processori, si possono scegliere versioni che montano l'Intel i5-8250U oppure l'Intel i5-7200U. In dotazione arrivano anche mouse e tastiera, in versione wireless nel modello C24-865.