Filippo Vendrame,

Acer Chromebook Spin 15 è un Chromebook convertibile che si caratterizza per un ampio e luminoso display IPS touch da 15,6 pollici, per i processori Intel, per una dotazione RAM sino a 8GB e per una webcam HD. Grazie alla possibilità di ruotare il display di 360 gradi può essere trasformato in una sorta di tablet pc.

Acer Chromebook Spin 15 supporta le applicazioni presenti nel Play Store e quindi è in grado di eseguire tutte le app Android. Disponibilità partire dal mese di giugno.