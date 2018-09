Apple Watch Series 4, le foto

Marco Grigis,

Apple Watch Series 4 è il nuovo smartwatch di Apple, aggiornato sia nel design che nelle funzioni rispetto alle precedenti generazioni. Il dispositivo vede infatti uno schermo più grande e dalla maggiore luminosità dei colori, incorporato però in una scocca maggiormente sottile. Nel frattempo, la Corona Digitale è meno sporgente dal lato del quadrante e incorpora un nuovo sistema di feedback aptico, per facilitare la navigazione da parte dell'utente. La grande novità è tuttavia l'introduzione di elettrodi, oltre ai classici sensori tipici di Apple Watch, che permettono di eseguire un elettrocardiogramma ECG in poco meno di 30 secondi.



Ad alimentare la potenza di Apple Watch è il nuovo SoC S4, anche del doppio più performante rispetto alle precedenti generazioni, a cui si abbina un nuovo retro in ceramica e zaffiro nero per una migliore distribuzione delle onde radio, affinché la connettività non crei mai problemi. Migliora anche lo speaker, con un volume del 15% maggiore, e anche il microfono, quest'ultimo posizionato vicino alla Corona Digitale per non determinare un effetto eco. Apple Watch Series 4 è distribuito con watchOS 5.