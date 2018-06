Assassin’s Creed Odyssey, immagini e screenshot

Cristiano Ghidotti,

Assassin's Creed Odyssey porterà la serie Ubisoft nell'antica Grecia, per un'avventura in cui la libertà la farà da padrone: sarà possibile decidere se interpretare un personaggio maschile o femminile (Alexios o Kassandra), personalizzare il proprio equipaggiamento così come le skill e ogni scelta operata in-game avrà ripercussioni dirette sullo sviluppo della trama, conducendo a finali alternativi.

La presentazione ufficiale è andata in scena in occasione dell'evento E3 2018 di Los Angeles. La data di uscita è fissata per il 5 ottobre 2018 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.