ASUS ROG Phone, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato al Computex 2018 il ROG Phone, uno smartphone di fascia alta progettato specificamente per il mobile gaming. All'interno del telaio in alluminio e vetro trovano posto un processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM e 128/512 GB di memoria flash. Per allontanare il calore generato dai componenti è stato realizzato un sistema di raffreddamento con dissipatore in rame e una camera di vapore 3D.

Lo smartphone ha tre porte USB Type-C, due delle quali posizionate sul lato sinistro e utilizzate per collegare diversi accessori. Lungo il lato destro ci sono invece due sensori ad ultrasuoni che funzionano come i trigger di una console portatile. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo frontali, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e i classici moduli per la connettività.

Lo schermo AMOLED da 6 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e supporta lo standard HDR. Il ROG Phone sarà disponibile nel terzo trimestre 2018.