ASUS ZenFone 5, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

ASUS ZenFone 5 è uno smartphone che a un design curato (telaio in alluminio e doppio vetro 2.5D) unisce una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale, utile sia per gestire il comparto fotografico sia per feature come l'ottimizzazione della batteria e la regolazione del volume. Sulla parte frontale trova posto un ampio display 19:9 da 6,2 pollici con notch e bordi molto sottili, in un form factor che solitamente ospita un pannello da 5,5 pollici.

Il lettore di impronte digitali è sul retro, insieme alla dual camera per scatti ravvicinati o grandangolari. Il lancio in Italia è fissato per il 23 aprile 2018, al prezzo consigliato di 399,00 euro, con processore octa core Qualcomm Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Due le colorazioni disponibili: Meteor Silver e Midnight Blue, quest'ultima raffigurata in questa galleria di immagini.