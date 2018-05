Atari VCS, le immagini della console

Cristiano Ghidotti,

Atari VCS è una console che rende omaggio al glorioso passato del brand, riportando in vita classici senza tempo come Asteroids, Centipede, Breakout, Missile Command, Gravitar e Yars' Revenge. Funge anche da hub multimediale, grazie alla possibilità di riprodurre i contenuti multimediali in streaming.

Per quanto riguarda i titoli, è possibile giocarli con le periferiche Classic Joystick e Modern Controller. Chi è interessato può acquistare il dispositivo durante la fase di pre-ordine sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, con prezzi a partire da 299,00 dollari (spese di spedizione escluse).