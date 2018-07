Canon PowerShot SX740 HS, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Disponibile in due colorazioni, Black e Silver, Canon PowerShot SX740 HS è una fotocamera compatta che nonostante le dimensioni contenute del corpo macchina è in grado di rivelarsi estremamente versatile: può catturare ogni dettagli dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze grazie allo zoom ottico 40x integrato, supporta la registrazione video in formato 4K e permette di trasferire i contenuti in modalità wireless ai dispositivi mobile grazie alla presenza dei moduli WiFi e Bluetooth. Il debutto sul mercato è atteso per la fine dell'agosto 2018 al prezzo consigliato di 417,99 euro.