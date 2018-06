Cyberpunk 2077, immagini e screenshot

Cristiano Ghidotti,

Sviluppato da CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 arriverà su PC e console. Il (o la) protagonista si chiamerà semplicemente V e sarà completamente personalizzabile. Per quanto riguarda il gameplay, il titolo può essere definito un first person RPG, essendo caratterizzato da una visuale in prima persone con elementi tipici degli sparatutto, ma senza compromettere in alcun modo la propria natura da gioco di ruolo.

Si potrà esplorare in lungo e in largo, oltre che in verticale, l'enorme mappa di Night City, spostandosi a piedi o a bordo dei mezzi più disparati. Ecco alcune immagini e screenshot per apprezzarne l'atmosfera, futuristica e distopica.