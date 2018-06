Devil May Cry 5, immagini e screenshot

Cristiano Ghidotti,

Annunciato in occasione dell'E3 2018, Devil May Cry 5 è il nuovo capitolo di una delle serie videoludiche più longeve e fortunate. Arriverà nella primavera 2019, a undici anni dalla quarta uscita della saga e a sei anni dal reboot. Grande attenzione è riposta in fase di sviluppo al comparto grafico, in modo da offrire un'esperienza visiva ai limiti del fotorealismo, come si può notare da questa galleria che contiene alcuni dei primi screenshot pubblicati. Il gameplay sarà ancora una volta caratterizzato da un'intensa azione, con creature mostruose di ogni tipo da fronteggiare e sterminare ricorrendo a ogni mezzo possibile.