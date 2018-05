eSports Palace, le foto del locale di Bergamo

Cristiano Ghidotti,

Situato a Bergamo (in via Carducci, 4), eSport Palace è la casa italiana degli eSports, con decine e decine di postazioni dove mettere alla prova le proprie abilità con i titoli multiplayer, angoli per il ristoro e un punto vendita interno per la componentistica.

È anche la Gaming House dei team Samsung Morning Stars che tengono alto l'orgoglio tricolore nelle competizioni internazionali di Overwatch, Hearthstone e CS:GO. Il locale è nato dalla collaborazione tra Samsung e Samsung e AK Informatica, nonché grazie alle partnership con Intel, Zotac, Cooler Master, Astro, Sparco, D-Link e Internet One.