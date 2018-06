FIFA 19: immagini e screenshot

Cristiano Ghidotti,

FIFA 19 include la licenza ufficiale per riprodurre in tutto e per tutto la magia della Champions League, il torneo più importante d'Europa. La simulazione calcistica offre inoltre la possibilità di vivere l'ultimo capitolo della modalità Il Viaggi che negli ultimi anni ha visto protagonista Alex Hunter.

Il testimonial scelto da EA Sports per promuovere il titolo è ancora una volta il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Nelle prime immagini ufficiali compare anche il brasiliano Neymar Jr. La data di uscita è fissata per il 28 settembre sulle piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch.