Fujifilm instax SQUARE SQ6, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Fujifilm instax SQUARE SQ6 è una piccola fotocamera istantanea e analogica, che stampa su pellicole quadrate. Niente display né post-produzione: si inquadra guardando attraverso il mirino e si scatta. Non mancano modalità per la realizzazione di selfie, doppie esposizioni, macro e paesaggi. Sono inclusi anche tre filtri colorati (arancio, viola e verde) da applicare al flash per ottenere un viraggio dallo stile artistico.

Il debutto è previsto per il 25 maggio 2018, al prezzo di 130 dollari per il mercato statunitense. Tre le colorazioni disponibili: Pearl White, Blush Gold e Graphite Gray.