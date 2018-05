Fujifilm X-T100, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Fujifilm X-T100 è una fotocamera appartenente al segmento mirrorless, pienamente compatibile con le decine di ottiche della gamma X-Mount. Piccola, versatile e con uno stile rétro, integra un sensore in formato APS-C da 24,2 megapixel, un sistema autofocus avanzato e un display touchscreen in grado di ruotare in tre direzioni per semplificare l'acquisizione dei selfie.

Non manca nemmeno il modulo Bluetooth per la condivisione rapida degli scatti sui dispositivi mobile, grazie all'applicazione Camera Remote. In vendita dal giugno 2018 con un prezzo fissato in 619,99 euro per il solo corpo macchina e 719,99 euro per il kit contenente l'obiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ.