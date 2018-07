Fujifilm XF10, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

Sensore APS-C da 24,2 megapixel e ottica FUJIFNON 18.5 mm a focale fissa dotata di Tele Converter digitale per spingersi fino a 35 mm e 50 mm: la nuova Fujifilm XF10 è una fotocamera compatta che strizza l'occhio agli amanti dei social, in particolare a quelli attivi su Instagram, grazie alla possibilità di scattare direttamente in formato quadrato. Non manca ovviamente la connettività Bluetooth per il trasferimento rapido delle immagini allo smartphone, in modalità wireless. Presente anche la registrazione video in formato 4K. Arriverà sul mercato nell'ottobre 2018 a un prezzo di 519,99 euro.