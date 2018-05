Galaxy S9, colori Burgundy Red e Sunrise Gold

Luca Colantuoni,

I Galaxy S9 e S9+ sono disponibili nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue e Lilac Purple. A distanza di circa due mesi dall'arrivo sul mercato, Samsung ha aggiunto due nuove opzioni cromatiche, ovvero Burgurdy Red e Sunrise Gold. Burgundy Red è una tonalità di rosso più profonda, mentre Sunrise Gold è il primo colore che aggiunge una finitura satinata agli smartphone del produttore coreano.

I Galaxy S9 e S9+ Burgundy Red saranno in vendita solo in Cina e Corea del Sud. Distribuzione più ampia per i Galaxy S9 e S9+ Sunrise Gold (11 paesi), ma l'elenco non comprende l'Italia. Samsung ha tuttavia promesso l'arrivo in altri mercati, quindi ci sono buone probabilità che la versione color oro arrivi anche nel nostro paese.