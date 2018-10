Google Home Hub, le immagini dello smart display

Marco Locatelli,

Google Home Hub è lo smart display - da non confondere con un tablet - che ha l'obiettivo di diventare il "cuore pulsante" della casa intelligente del colosso di Mountain View.

Portando nelle case degli utenti una sorta di "volto" di Google Home l'interazione si sposta dall'essere solo vocale a visiva e vocale insieme. Questo perché Google Home Hub presenta un'interfaccia grafica piuttosto semplice ma studiata ad hoc per permettere all'utente di controllare tutte le possibilità offerte da Google Assistant.

Display da 7 pollici touchscreen con speaker posteriore da 15 watt e un design che richiama ovviamente gli altri modelli della linea Home. Google Home Hub non è solo la parte visiva di Google Home, ma introduce diverse novità come la possibilità di visionare le foto mutuando la funzione Live Albums di Google Foto, seguire ricette - e l'utilizzo di queste device in cucina pare proprio uno di quelli più azzeccati (e Google lo sa bene) - guardare video su YouTube, gli appuntamenti e tanto altro ancora.