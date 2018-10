Google Pixel Slate, il tablet 2 in 1 con Chrome OS

Marco Locatelli,

Pixel Slate è il nuovo tablet 2 in 1 di Google equipaggiato con il sistema operativo ChromeOS. La novità principale sta nel fatto che il sistema operativo non sarà Android - che evidentemente Google fatica ad adattare su device come tablet o ibridi - ma Chrome OS.

Display LCD da 12,3 pollici con densità di pixel pari a 293 ppi per una definizione di 6 megapixel, USB Type-C, due speaker frontali e una fotocamera frontale e una posteriore da 8MP che permettono di effettuare scatti in modalità "ritratto".

Sotto la scocca (sottile e in alluminio) si nasconde un processore Intel Celeron o Core M3, i5 o i7, da 4GB a 16GB di RAM, e da 32GB a 256GB di storage SSD. Sono possibli sette configurazioni differenti. Batteria da 48Wh.