Google Podcasts, le immagini dell’applicazione

Cristiano Ghidotti,

L'applicazione Google Podcasts, in download gratuito sulla piattaforma Play Store per smartphone e tablet Android, offre tutto ciò che serve per l'iscrizione ai podcast così come per il loro download e per la gestione dei contenuti. Non mancano funzionalità come la possibilità di effettuare lo streaming verso gli smart speaker della linea Home, interagendo con dei semplici comandi vocali. A questo si aggiungono un motore di ricerca intelligente e un sistema in grado di fornire consigli personalizzati in base ai gusti personali e alle abitudini dell'utente. Ecco una serie di screenshot che mostrano l'interfaccia dell'app.