Hisense ULED TV: Premium U9A e U7A, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Hisense lancia in Italia la rinnovata gamma di TV ULED, giusto in tempo per il fischio d'inizio dei mondiali: sono infatti i televisori ufficiali di FIFA World Cup 2018. Due le nuove linee proposte: Premium ULED U9A si compone di modelli da 65 e 75 pollici, mentre ULED U7A offre la possibilità di scegliere tra 50, 55 e 65 pollici.

In ogni caso il processore Hi-View Engine Plus proprietario gestisce ogni operazione e non mancano funzionalità da Smart TV grazie alla piattaforma proprietaria VIDAA U con applicazioni preinstallate per lo streaming dei contenuti da Netflix e YouTube. A questo si aggiunge l'app RemoteNOW per Android e iOS che trasforma smartphone e tablet in un telecomando, una tastiera virtuale o un touchpad.