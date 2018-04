Honor 10, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Honor 10 è il nuovo top di gamma della sussidiaria di Huawei. Il produttore cinese ha puntato soprattutto sull'aspetto estetico, scegliendo materiali pregiati e utilizzando per la variante Purple una tecnica che ha permesso di creare variazioni di tonalità in base all'inclinazione dello smartphone. Lo schermo da 5,84 pollici ha una risoluzione full HD (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore è presente il notch per auricolare, fotocamera e sensori. La dotazione hardware comprende un processore Kirin 970, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore RGB da 16 megapixel e un sensore monocromatico da 24 megapixel. Le varie funzionalità IA consentono di applicare l'effetto bokeh, riconoscere gli oggetti/soggetti inquadrati e usare gli sticker AR. La fotocamera frontale da 24 megapixel può essere sfruttata per il riconoscimento facciale. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.1. I prezzi di Honor 10 per il mercato europeo verranno comunicati il 15 maggio.