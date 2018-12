Honor 10 Lite, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il nuovo Honor 10 Lite, annunciato a fine novembre in Cina, arriva anche in Italia. Lo smartphone possiede un design molto gradevole con una cover in vetro realizzata mediante un particolare processo che ha permesso di creare sfumature cromatiche lungo la superficie. La dotazione hardware comprende uno schermo Full View da 6,21 pollici (2340x1080 pixel) con un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 24 megapixel.

Sono inoltre presenti 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 megapixel, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e batteria da 3.400 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Lo smartphone sarà in vendita dal 3 gennaio 2019 ad un prezzo di 239,90 euro.