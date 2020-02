Honor MagicWatch 2, immagini dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Honor ha portato in Italia il nuovo MagicWatch 2, uno smartwatch con cassa in acciaio inossidabile e cinturini intercambiabili. Il dispositivo indossabile viene offerto in due varianti con diametro da 42 e 46 millimetri, schermo AMOLED da 1,2 e 1,39 pollici, processore Kirin A1, 32 MB di RAM e 4 GB di storage.

Grazie al GPS e al cardiofrequenzimetro integrati è possibile utilizzare lo smartwatch per registrare i vari parametri durante l'attività sportiva. Sono supportate 15 modalità di allenamento, tra cui ciclismo e nuoto. Varie tecnologie permettono di monitorare i battiti cardiaci, la qualità del sonno e il livello di stress. Il MagicWatch 2 sarà in vendita da fine febbraio a partire da 169,99 euro.