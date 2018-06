Honor Play, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Honor Play non è un vero e proprio gaming phone, ma offre alcune caratteristiche che rendono più piacevoli le sessioni di gioco. Una di esse è GPU Turbo, una funzionalità che permette di incrementare la qualità grafica senza incidere sui consumi. La seconda è quella che attiva la vibrazione in sincrono alla scena mostrata sullo schermo per un coinvolgimento maggiore. Lo smartphone possiede uno schermo da 6,3 pollici con un notch nella parte superiore e integra il potente processore Kirin 970.

La dotazione hardware comprende anche 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di storage, dual camera posteriore da 16 e 2 megapixel con riconoscimento automatico delle scene, fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte digitali e batteria da 3.750 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Honor Play sarà disponibile in Cina a partire dall'11 giugno.