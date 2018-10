Honor View 10 Lite, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Honor View 10 Lite è uno smartphone con caratteristiche molto interessanti. Spicca in particolare il design con una cover in vetro che riflette la luce e mette in evidenza le gradazioni cromatiche (blu e nero). Lo schermo ha una diagonale di 6,5 pollici, una risoluzione full HD+ e un rapporto di aspetto 19.5:9 che indica la presenza del notch.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 710, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 16 megapixel, doppia fotocamera posteriore da 12 e 2 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). La batteria ha una capacità di 3.750 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Honor View 10 Lite è disponibile in Italia dall'inizio di ottobre. I prezzi sono 269,90 euro (64 GB) e 299,90 euro (128 GB).

