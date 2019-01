Honor View 20, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Honor View 20 è il nuovo top di gamma annunciato dal produttore a Parigi. Lo smartphone, già disponibile in Cina, debutta quindi in Europa e introduce diverse novità tecnologiche, tra cui la fotocamera frontale in-display da 25 megapixel. Nell'angolo superiore sinistro è stato praticato un foro largo 4,5 millimetri, usando un processo litografico. Per la fotocamera posteriore è stato invece scelto un sensore Sony da 48 megapixel.

Lo schermo da 6,4 pollici ha una risoluzione full HD+ (2310x1080 pixel), mentre la cover in vetro presenta una sfumatura cromatica a forma di V ottenuta mediante la nanolitografia. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Kirin 980, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Honor View 20 è in vendita ad un prezzo di 699,90 euro.