iOS 12, le foto

Marco Grigis,

iOS 12 è il nuovo sistema operativo mobile di Apple, presentato nel corso della WWDC 2018. Naturale evoluzione del precedente iOS 11, l'aggiornamento perfeziona le funzioni passate aggiungendone di nuove. A partire da una migliore gestione delle notifiche, ora anche di gruppo, passando per le modalità "Non Disturbare", il tempo a schermo, maggiori controlli di privacy e per i genitori, rinnovati strumenti per la realtà aumentata e molto altro ancora.



iOS 12 è anche pensato per migliorare le performance sui vecchi device, tanto che è compatibile con tutti i modelli di iPhone e iPad già abilitati al precedente iOS 11. Il pacchetto di download è disponibile sin da giugno 2018 per gli sviluppatori, mentre per gli utenti finali giungerà in autunno.