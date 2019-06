iOS 13 e iPadOS: le foto

Marco Grigis,

Le immagini di iOS 13 e iPadOS, i nuovi sistemi operativi mobile presentati da Apple alla WWDC 2019. Entrambi basati sull'ultima release di iOS, si differenziano per alcune funzioni, pensate per rendere la navigazione e l'utilizzo più semplice sui tablet targati mela morsicata. Disponibili da luglio in versione beta pubblica, e da settembre nella loro release finale, contengono molte novità per gli utenti.

Entrambi prevedono l'abilitazione alla Dark Mode, la modalità di visualizzazione scura del sistema operativo, inoltre incorporano protezioni più ferree della privacy degli utenti, per un utilizzo sempre lontano da occhi indiscreti. iOS 13 migliora le performance rispetto al predecessore, con velocità in alcuni casi anche del 30% maggiori, mentre gli aggiornamenti pesano il 60% in meno. Tra le novità d'interesse, nuove funzioni di illuminazione nella modalità Ritratto, una tastiera con swipe, le Memoji aggiornate con accessori e make-up, una nuova applicazione Mappe e molto altro ancora. iPadOS aggiunge la possibilità di inserire widget nella Home del tablet, l'uso come secondo schermo per macOS Catalina con SideCar, la visualizzazione di siti web in modalità desktop, la lettura di file su chiavette USB o fotocamere e tanto altro ancora.