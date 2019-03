iPad Air 2019, le foto

Marco Grigis,

Apple ha lanciato la versione 2019 di iPad Air, un device da 10.5 pollici che si propone come tablet intermedio tra l'economico iPad 2018 e il top di gamma iPad Pro. Il dispositivo vede una scocca da 6.1 millimetri e disponibile nelle colorazioni oro, argento e grigio siderale, per un design del tutto classico. Non è inoltre presente un sensore True Depth per Face ID, bensì il gruppo ha incorporato un classico rilevatore di impronte digitali Touch ID.

Le performance del tablet sono garantite dal recente processore A12 Bionic, lo stesso da 7 nanometri incluso in iPhone XS e iPhone XR, per il massimo della velocità. Completano la dotazione uno schermo True Tone, la compatibilità con Apple Pencil, il jack per le cuffie e le fotocamera: 8 megapixel quella posteriore e 7 quella frontale.