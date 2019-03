iPad Mini 2019, le foto

Marco Grigis,

Apple ha lanciato il nuovo iPad Mini, la quinta generazione del suo tablet da 7.9 pollici. Dall'estetica simile al suo predecessore, il tablet si rinnova profondamente nelle performance, tanto da diventare quattro volte più veloce. Merito del processore A12 Bionic, creato con litografia a 7 nanometri e inserito anche negli ultimi iPhone XS e iPhone XR.

Il tablet, disponibile nelle colorazioni oro, argento e grigio siderale, vede ora l'inserimento di uno schermo compatibile con lo standard True Tone. La grande novità, tuttavia, è la piena compatibilità con Apple Pencil, per prendere appunti o disegnare anche in mobilità. La linea degli iPad Mini non veniva aggiornata da diversi anni, il lancio è risultato quindi molto atteso dagli utenti.