Filippo Vendrame,

Apple ha portato ufficialmente al debutto iPhone 11 che si caratterizza per un display da 6,1 pollici e per il SoC A13 Bionic che la società definisce come il più potente sul mercato. Spicca anche la rinnovata doppia fotocamera posteriore con doppio sensore da 12 MP, con un grandangolo e un super-grandangolo, quest’ultimo dotato anche di zoom 2X.