Filippo Vendrame,

Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che si caratterizzano per disporre di un display OLED da 5,8 e 6,5 pollici. Per entrambi è presente il nuovo e potente SoC A13 Bionic, per Apple il più potente sul mercato. Molto curato il comparto fotografico con la presenza di una triplice fotocamera posteriore.