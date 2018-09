iPhone XR, le foto

Marco Grigis,

Apple ha presentato il nuovo iPhone XR, la versione colorata della linea 2018 dei suoi smartphone. Caratterizzato da un corpo in alluminio e vetro in diverse tinte - rosso, giallo, bianco, corallo, nero e blu - il device vede uno schermo LCD da 6.1 pollici, con top notch per incorporare le funzioni dei sensori TrueDepth per Face ID. Nonostante sia un LCD, e non un OLED come per iPhone XS, il display supporta TrueTone ed è compatibile con la gamma colori Wide.

Lo smartphone è alimentato dal processore A12 Bionic, lo stesso dei modelli superiori, prodotto con un processo a 7 nanometri per garantire maggiori performance e un ridotto fabbisogno energetico, un fatto che aumenta l'autonomia del device. Il comparto fotografico vede un singolo obiettivo posteriore da 12 megapixel, lo stesso grandangolo di iPhone XS, con ottica stabilizzata e possibilità di realizzare il bokeh tramite software. Come i device più costosi della linea, anche iPhone XR può regolare la profondità di campo dopo aver salvato l'immagine. La fotocamera frontale è invece da 7 megapixel, aggiornata con una migliore resa alla luce e sempre dotata di strumenti bokeh e altri filtri per ritratti impeccabili.