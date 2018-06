JBL Link, le immagini degli smart speaker

Cristiano Ghidotti,

Quattro smart speaker con l'intelligenza artificiale dell'Assistente Google per l'interazione tramite comandi vocali, senza rinunciare alla qualità in termini di riproduzione audio. La linea JBL Link offre dispositivi dal design ricercato e funzionale, pienamente compatibili con la tecnologia Cast per la trasmissione della musica e per allestire una configurazione multiroom.

Si parte da modello JBL Link 10 (169 euro) con cinque ore di autonomia, rivestimento waterproof e potenza totale da 16 W, per passare poi all'altro portatile della gamma, il JBL Link 20 (199 euro) che arriva a 20 W in output e raddoppia la durata della batteria. Ancora, JBL Link 300 (299 euro) sostituisce un vero e proprio impianto stereo con i suoi 50 W distribuiti su due canali e infine il fratello maggiore JBL Link 500 (399 euro) che arriva a 60 W con i suoi quattro driver che diffondono il suono a 360 gradi.